NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3300 auf 3200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In den USA sei für den Tabakkonzern Besserung in Sicht, und außerhalb der USA bleibe das Wachstum stark, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/la;