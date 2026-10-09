Barclays 4.71 CHF 0.02% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Barclays von 550 auf 525 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Quartalszahlen habe er seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis der britischen Bank im kommenden Jahr leicht reduziert, schrieb Benjamin Toms in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.