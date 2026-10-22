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Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

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22.10.2026 12:47:32

Barclays Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Barclays von 680 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht der Bank könne unterschiedlich betrachtet werden, schrieb Chris Hallam am Donnerstag. Einerseits seien die Erwartungen verfehlt worden und die Erträge hätten enttäuscht. Andererseits gebe es mehr Klarheit hinsichtlich zweier Belastungsfaktoren: Kosten und Kapitalisierung ab 2027. Vor allem die Verpflichtung auf ein Ausgabenmaximum sei angesichts der Kosten für die strategischen Maßnahmen, die nach dem zweiten Quartal angekündigt worden seien, sehr positiv./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Barclays plc Buy
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