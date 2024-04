ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 9900 Pence belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass der Pharmakonzern positive Phase-III-Studiendaten für das Medikament Imfinzi bei kleinzelligem Lungenkrebs im begrenzten Stadium gemeldet hat. Er habe derlei positive Ergebnisse bereits in seine Schätzungen für Imfinzi eingearbeitet. Seine Prognosen für das Medikament lägen für den Zeitraum 2025 bis 2028 etwa 6 Prozent über dem Konsens./ck/nas;