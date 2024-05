NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Daten zur Dato-TL01-Lungenkrebsstudie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Sie hätten klare Verbesserungen bei der allgemeinen Überlebenszeit gezeigt, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt hätte aber wohl gerne mehr Details bekommen./ajx/la;