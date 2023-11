LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Aktuell gebe es kaum wichtige Kurstreiber für den Pharmakonzern und das Augenmerk gehe daher bereits in Richtung des neuen Jahres, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe ein gutes Gefühl, was ihre Schätzungen angehe, ergänzte sie und aktualisierte ihr Bewertungsmodell nach den jüngst vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal./ck/la;