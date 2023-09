NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Jüngste Phase-III-Daten zu Tagrisso in Kombination mit Chemotherapoe als Erstlinientherapie bei Lungenkrebs setzten eine hohe Hürde für die Mariposa-Studie von Johnson & Johnson mit Rybrevant, schrieb Analyst James Gordon am Montag in einer ersten Reaktion./ag/gl;