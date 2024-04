FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach neuen Daten für das Mittel Enhertu aus der DB06-Brustkrebs-Studie auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Er betrachte den Datensatz als relativ inkrementell aus kommerzieller Sicht, aber wichtig für die Stimmung im Zusammenhang mit der durchwachsenen kommerziellen Entwicklung von Enhertu in letzter Zeit, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ck;