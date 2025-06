NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS angesichts verschärfter Kapitalanforderungen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31,50 Franken belassen. Auf den ersten Blick sei die längere Implementierungsphase positiv, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie merkte aber an, dass es noch viele Details zu berücksichtigen gebe und wahrscheinlich von ihr noch nicht alle Aspekte erfasst worden seien./rob/tih/he;