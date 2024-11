FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca von 12300 auf 10900 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Juristische Themen in China belasten vorerst den Aktienkurs des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies überlagere die Zahlen zum dritten Quartal, die die operative Stärke der Briten belegt hätten. Er bleibe vorsichtig gestimmt und bei der Aktie daher weiter an der Seitenlinie./tih/gl;