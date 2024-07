AstraZeneca 137.56 CHF -3.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15000 Pence auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector blickt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie voraus auf die Entwicklung der US-Medikamentenpreise, die unter anderem von der Präsidentschaftswahl und Veränderungen an der Krankenversicherung Medicare beeinflusst werden dürften. Sie befürchtet Preissenkungen für bestimmte Mittel, die bis zu 20 Prozent betragen könnten. Für viele Unternehmen seien damit negative Auswirkungen zu erwarten./tih/ag;

