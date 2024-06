AstraZeneca 143.55 CHF 0.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15200 Pence auf "Buy" belassen. Gute Studienergebnisse mit Amvuttra von Alnylam Pharma bei einer Herzmuskelerkrankung ließen auch positive Rückschlüsse für Wainua von den Briten zu, schrieb Analyst Rajan Sharma in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Für Wainua von Astrazeneca und Ionis läuft aktuell eine vergleichbare klinische Studie./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 06:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.