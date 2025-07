NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick mit einem starken Quartalsbericht des Pharmakonzerns, allerdings weitgehend im Rahmen der Erwartungen./rob/bek/ag;