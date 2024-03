NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 890 auf 980 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Erwartung eines stärker werdenden Marktes für Wafer-Ausrüstung habe er seine ASML-Prognosen für 2025 erhöht, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster profitiere unter anderem von seiner Marktdominanz im Lithographie-Bereich./edh/mis;