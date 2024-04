LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 650 auf 920 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Auseinanderentwicklung in der europäischen Chipbranche voran, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Große Investitionen und deren Start in den nächsten zwölf Monaten könnten anstehen. Für die Schätzungen zu den einzelnen Unternehmen sieht Coles Aufholchancen, wobei das Risikopotenzial positiv sei. Mit Blick auf den Ausrüster ASML hob er seine Schätzungen für 2024 an. Zudem verschob er einen Teil seiner Schätzung für die Nachfrage von 2026 auf das Jahr 2027./ck/men;