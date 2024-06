NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach der Nasdaq-Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1260 Euro belassen. Analyst Janardan Menon verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Halbleiteraktien darauf, dass sowohl die niederländische NXP als auch der US-Halbleiterkonzern Microchip weiterhin eine Bodenbildung bei den Lagerbeständen der Kunden sähen. Dies sollte im Vergleich zum ersten Halbjahr im zweiten zu stärkeren Umsätzen führen./ck/men;