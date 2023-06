NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ASML nach einer Online-Präsentationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Die Veranstaltung des Chipausrüsters deute auf gute Geschäftsaussichten hin, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) habe bei dem Unternehmen noch eine geringe Bedeutung, sollte aber langfristig zum Aufwärtspotenzial von ASML beitragen./gl/ck;