NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Apple mit einer Abstufung von "Buy" auf "Hold" wieder aufgenommen. Der nun verantwortliche Experte Edison Lee legte sein Kursziel in seiner am Montag vorliegenden Analyse auf 212,92 US-Dollar fest. Der Apfel müsse wieder reifen, so Lee. Die Erwartungen an die iPhone-Modelle 16 und sogar 17 seien zu hoch. Wirklich künstliche-intelligenz-fähige Smartphone-Technologie brauche noch zwei bis drei Jahre. Langfristig bleibt Lee vom KI-Potenzial aber überzeugt./ag/zb;