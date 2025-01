NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Auch wenn Anleger in der US-Softwarebranche kurzfristig - wegen saisonaler Effekte sowie infolge der guten Kursentwicklung in der zweiten Hälfte 2024 - selektiver auswählen dürften, blieben die Perspektiven gut, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die sich im Jahresverlauf wohl verbessernden Fundamentaldaten sowie das Potenzial hoher Umsatzbeiträge durch KI-bezogene Geschäfte sollten für den Sektor zu einem weiteren guten Jahr führen. Zu seinen Favoriten zählten unter anderem Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta sowie Salesforce./mis/ck;