NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Nach einer Umfrage unter 875 Verbraucherinnen und Verbrauchern habe er festgestellt, dass Amazon beim Online-Einkauf von den Konsumenten nach wie vor die erste Wahl sei, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prime Days im Oktober seien immer noch am beliebtesten, etwa im Vergleich zu Walmart oder Target. Zudem werde in diesem Jahr geplant, im Vergleich zum Vorjahr mehr auf Amazon.com auszugeben./ck/mis;