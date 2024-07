NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach dem Besuch einer Nutzerkonferenz der Cloud-Tochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Bei AWS stehe die Einführung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) noch am Anfang, aber das Unternehmen verzeichne bereits ein erhebliches Wachstum bei der Bewältigung von Aufgaben aus dem Bereich KI im Allgemeinen und maschinelles Lernen im Besonderen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank des dominanten Marktanteils im Cloud-Geschäft sei AWS insgesamt gut positioniert, um vom Thema Künstliche Intelligenz zu profitieren./la/he;