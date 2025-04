Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Am Mittwoch bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.56 Prozent stärker bei 42’225.32 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 16.612 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.262 Prozent auf 41’879.75 Punkte an der Kurstafel, nach 41’989.96 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 41’629.70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 42’382.27 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2.04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Wert von 43’840.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2025, lag der Dow Jones bei 42’392.27 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 02.04.2024, mit 39’170.24 Punkten bewertet.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2025 bereits um 0.394 Prozent ein. Bei 45’054.36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 40’661.77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 2.67 Prozent auf 563.10 USD), Amazon (+ 2.00 Prozent auf 196.01 USD), American Express (+ 1.76 Prozent auf 275.25 USD), Johnson Johnson (+ 1.38 Prozent auf 155.36 USD) und Caterpillar (+ 1.24 Prozent auf 334.66 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Verizon (-1.41 Prozent auf 44.74 USD), Chevron (-1.21 Prozent auf 166.47 USD), Coca-Cola (-0.75 Prozent auf 71.33 USD), McDonalds (-0.65 Prozent auf 311.58 USD) und Procter Gamble (-0.62 Prozent auf 169.50 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’137’243 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3.108 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6.03 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

