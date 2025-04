Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich tiefrot

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 6.07 Prozent leichter bei 17’397.70 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 2.70 Prozent leichter bei 18’022.16 Punkten, nach 18’521.48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18’089.25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17’387.83 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 8.43 Prozent. Vor einem Monat, am 04.03.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 20’352.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 21’326.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17’878.78 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 verlor der Index bereits um 17.06 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17’387.83 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (+ 4.01 Prozent auf 293.61 USD), Lululemon Athletica (+ 3.15 Prozent auf 263.70 USD), Dollar Tree (+ 0.49 Prozent auf 67.55 USD), Align Technology (-0.47 Prozent auf 153.51 USD) und Ross Stores (-0.69 Prozent auf 130.31 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Baker Hughes (-13.34 Prozent auf 35.41 USD), Micron Technology (-12.94 Prozent auf 64.72 USD), Diamondback Energy (-12.68 Prozent auf 123.37 USD), Warner Bros Discovery (-11.90 Prozent auf 8.07 USD) und Intel (-11.50 Prozent auf 19.85 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 141’509’926 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2.762 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

