NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 135 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer verbesserten Profitabilität, der absehbaren Erholung der Cloud-Sparte AWS und des erwarteten langfristigen Rückenwinds durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei die Aktie seit Jahresbeginn deutlich besser gelaufen als der marktbreite S&P-500-Index, schrieb Analyst John Colantuoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen und das positive Sentiment durch KI sollten dem Onlinehändler zu weiteren Kursgewinnen verhelfen./gl/ck;