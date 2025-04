NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet-A-Aktie nach einer Cloud-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Ein konjunkturell schwieriges Umfeld habe das Interesse von Kunden etwas gedämpft, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. So schwäche sich die Nachfrage aus Kanada ab. Der Technologie- und Internet-Konzern liefere sich unterdessen einen harten Wettbewerb mit Microsoft./bek/gl;