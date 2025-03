NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet angesichts milliardenschwerer Zukaufpläne auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die geplante Übernahme der Datensicherheitsfirma Wiz für 32 Milliarden Dollar sei die größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte und werde der Google-Mutter helfen, die Zukunft ihres Cloud-Geschäfts zu sichern, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Wettbewerbsrechtliche Hindernisse sehe er angesichts des fragmentierten Cybersecurity-Marktes sowie der nicht dominierenden Stellung von Google im Cloud-Bereich nicht./gl/mis;