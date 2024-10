NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die Aktie des Suchmaschinenbetreibers habe sich im laufenden Jahr schlechter entwickelt als andere große Technologiewerte und die maßgeblichen US-Indizes, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte sich im Lauf der Zeit ändern. Der Ausblick dürfte unter dem neuen Finanzvorstand nicht wesentlich anders ausfallen./mf/mis;