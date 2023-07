NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am erstmals im Februar veröffentlichten Ausblick habe sich trotz der Probleme mit den GFT-Triebwerken nichts geändert. Er sehe aber Risiken für die diesjährigen Auslieferungsziele./gl/edh;