FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Zahlen von 186 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Insgesamt habe der Flugzeugbauer 2024 etwas besser abgeschlossen als erwartet, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele wiesen unterdessen auf eine verbesserte Dynamik bei den Produktionsraten und Auslieferungen hin. Zum Jahresanfang aber sei wegen anhaltender Probleme in der Lieferkette mit einer eher schwachen und im Vergleich zum Vorjahr rückläufigen Anzahl an Auslieferungen zu rechnen./ck/ngu;