NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit jüngsten Nachrichten zum europäischen Flugzeug-Wartungssektor. Bis zur Einführung des neuen Airbus-Typs A220 sei es offensichtlich noch ein langer Weg. Dies sei positiv für Safran, aber leicht negativ für MTU wegen der Beteiligung des Triebwerksbauers an der A220-Turbine./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 02:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 02:25 / ET ;