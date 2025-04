NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus bei dem Unternehmen liege nun auf den US-Zöllen und der Integration der übernommenen Teile von Spirit Aerosystems./tih/he;