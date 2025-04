NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Analyst Benjamin Heelan und seine Kollegen schrieben in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie, dass sie in der bevorstehenden Paris Air Show eine saisonale Chance für Anleger im Luftfahrtsektor sehen. Gerade Hersteller wie Boeing oder Airbus tendierten im Vorfeld der Messe zu einer guten Entwicklung mit einem Rückschlag nach Ende der Veranstaltung. Zölle und ihre Auswirkungen stünden in Paris wohl im Vordergrund./tih/he;