AEVIS VICTORIA-Aktie: AEVIS VICTORIA-Tochter wird Partnerin des Mayo Clinic Care Network

Die AEVIS VICTORIA -Tochtergesellschaft Swiss Medical Network wird als erste Gesundheitsinstitution Westeuropas Mitglied des Mayo Clinic Care Network.

Insgesamt sieben Kliniken und medizinische Zentren von Swiss Medical werden in das Netzwerk aufgenommen, darunter Clinique de Genolier, die Privatklinik Bethanien in Zürich und mehrere Swiss Visio Zentren, wie AEVIS VICTORIA am Dienstag mitteilte. Ziel der Partnerschaft sei es, medizinische Erkenntnisse und bewährte Methoden in die Schweiz zu bringen. Dazu zählen Programme in der Präventivmedizin etwa für Führungskräfte ("Executive Health").

Weitere Ziele sind ein verstärkter Wissensaustausch in der ophthalmologischen Forschung (Augenheilkunde) und die Förderung der Pflegeausbildung. Patientinnen und Patienten sollen von präziseren Diagnosen, innovativen Therapien und dem Zugang zu internationalen Expertenteams profitieren ohne ins Ausland reisen zu müssen, heisst es.

AEVIS VICTORIA hält den Angaben zufolge 76,3 Prozent an Swiss Medical Network. Das 2011 gegründete Mayo Clinic Care Network umfasst über 45 Gesundheitsorganisationen in den USA, Europa, dem Nahen Osten, Asien, Indien und Mexiko, die mit der US-amerikanischen Mayo Clinic kooperieren.

Freiburg (awp)