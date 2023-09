FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Airbus bei einem fairen Wert von 119 Euro auf "Halten" belassen. Die Produktion werde von alten und neuen Problem gebremst, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu letzteren zählten die Qualitätsmängel an GTF-Triebwerken der Lieferanten. Infolge hoher Anzahlungen und Nettoliquidität profitiere Airbus derweil von höheren Zinsen./ag;