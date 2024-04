NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 177 Euro belassen. Die berichteten Erlöse deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Hersteller von industriell genutzten Gasen habe von der Hyperinflation der Preise in Argentinien profitiert./bek/ck;