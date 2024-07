FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide angesichts der Verteilung von Gratisaktien von 210 auf 190 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell an die Maßnahme an. Ausgegeben werde eine Gratisaktie für je 10 gehaltene Aktien des französischen Industriegasekonzerns./tih/la;