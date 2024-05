LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Supermarktkette habe über einen etwas besser als erwartet ausgefallenen Jahresauftakt informiert, schrieb Analyst James Anstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus gehe nun aber in Richtung des "Strategie"-Tages am 23. Mai./ck/mis;