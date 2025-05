NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst William Woods attestierte dem Einzelhändler in einer ersten Einschätzung am Mittwoch einen starken Jahresauftakt. Über alle Kennziffern hinweg habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Sowohl in den USA als auch in Europa sei die Profitabilität höher gewesen als angenommen./rob/bek/gl;