ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize angesichts der Übernahme von Supermärkten in Rumänien auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Mit den "Profi"-Märkten stärke der Handelskonzern seine Positionierung in Mittel- und Osteuropa, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/he;