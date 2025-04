NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach einer Investorenveranstaltung des Wettbewerbers Walmart auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,42 Euro belassen. Angesichts einer reservierten Haltung von Investoren im Vorfeld habe Walmart positiv überrascht, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da Walmart der Marktführer sei, könne dessen Optimismus auch auf Ahold Delhaize ausstrahlen. Allerdings seien Gewinnmitnahmen bei der Aktie nicht auszuschließen./bek/nas;