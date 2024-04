NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Höhere Prognosen des Sportmodekonzerns für 2024 wertete Analyst James Grzinic in einer ersten Einschätzung am Dienstag nicht als Überraschung. Ein bislang vorsichtiger Ausblick von Adidas habe eine "Auffrischung" gebraucht./bek/he;