FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Unternehmen dürfte bei der Zahlenvorlage signalisieren, dass es im Geschäftsjahr ein organisches Ebitda-Wachstum am oberen Ende der aktuellen Prognosespanne von 4 bis 8 Prozent erzielen kann, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht bei dieser Kennzahl von 7,0 Prozent aus./edh/jha/;