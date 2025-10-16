Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 1.4%  SPI 17’452 1.1%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 24’272 0.4%  Euro 0.9270 0.0%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 85’969 -2.5%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 62.1 -0.5% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
17.10.2025 00:04:03

Singapore Export Data Due On Friday

(RTTNews) - Singapore will on Friday release September numbers for non-oil domestic exports, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In August, NODX were down 8.9 percent on month and 11.3 percent on year.

South Korea will see September figures for import and export prices and unemployment. In August, import prices fell 2.2 percent on year and export prices slipped an annual 1.0 percent. The jobless rate was 2.6 percent.

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
