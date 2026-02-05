Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’390 -0.9%  SPI 18’496 -0.7%  Dow 49’256 -0.5%  DAX 24’341 -1.1%  Euro 0.9159 -0.2%  EStoxx50 5’900 -1.2%  Gold 4’862 -2.1%  Bitcoin 54’759 -3.8%  Dollar 0.7753 -0.3%  Öl 67.6 -1.9% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Geldpolitik 05.02.2026 15:27:48

EZB belässt Leitzins stabil

EZB belässt Leitzins stabil

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet nicht weiter gelockert.

Wie sie am Nachmittag mitteilte, bleibt der Bankeinlagensatz bei 2,00 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Die EZB hatte ihren Leitzins zwischen Juni 2024 und Juni 2025 acht Mal gesenkt, ihn seither aber unverändert gelassen.

Lagarde: Starker Euro trägt zu externen Herausforderungen bei

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) verschärft seine Wechselkursrhetorik leicht. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte bei der Verlesung des geldpolitischen Statements, der stärkere Euro trage zu den externen Herausforderungen für das Wachstum bei. Im Dezember hatte das Gremium den starken Euro erst bei der Aufzählung der Risiken aufgeführt, die zu einem unerwartet starken Inflationsrückgang führen könnten. Diese Einschätzung bekräftigte es nun.

Lagarde: EZB ist gut positioniert

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht sich nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit ihrer aktuellen geldpolitischen Ausrichtung weiterhin gut positioniert. "Wir sind an einem guten Platz, die Inflation ist in einem guten Platz", sagte sie in der Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung. Lagarde zufolge ist der Rat der Ansicht, dass die Risiken für den Ausblick "mehr oder weniger ausgewogen" sind, wobei sich die Spanne der Risiken nicht verkleinert habe.

Zuvor hatte der Rat wie erwartet beschlossen, den Leitzins bei 2,00 Prozent zu belassen. Er kündigte an, über den weiteren Zinskurs von Sitzung zu Sitzung und auf Basis aktueller Daten zu entscheiden.

DOW JONES

Geldpolitische Lockerung: Schweizer Nationalbank reduziert die Verzinsung für Sichtguthaben

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
