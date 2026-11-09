China Consumer Prices Flat In September

(RTTNews) - Overall consumer prices in China were flat on a seasonally adjusted monthly basis in September, the National Bureau of Statistics said on Monday.

That was in line with expectations following the 0.2 percent increase in September.

On a yearly basis, inflation rose 0.7 percent - shy of expectations for 0.8 percent and down from 0.9 percent in the previous month.

The bureau also said that producer prices jumped 5.7 percent on year - above forecasts for 5.3 percent and up from 5.0 percent a month earlier.