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27.10.2026 20:03:22
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Das macht der Dow Jones nachmittags.
Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.03 Prozent höher bei 52’377.25 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 25.872 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.079 Prozent tiefer bei 52’320.45 Punkten, nach 52’361.58 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52’231.84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 52’477.91 Einheiten.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 51’828.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der Dow Jones bei 52’210.08 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 27.10.2025, mit 47’544.59 Punkten bewertet.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.26 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 2.84 Prozent auf 711.82 USD), Goldman Sachs (+ 2.19 Prozent auf 912.85 USD), Amazon (+ 2.10 Prozent auf 254.33 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.35 Prozent auf 318.44 USD) und Cisco (+ 1.04 Prozent auf 111.39 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Boeing (-10.22 Prozent auf 169.06 USD), Salesforce (-2.49 Prozent auf 241.44 USD), Sherwin-Williams (-1.74 Prozent auf 329.32 USD), Visa (-1.38 Prozent auf 398.59 USD) und Chevron (-1.36 Prozent auf 228.85 USD).
Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 9’095’840 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.664 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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