So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag

Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.002,26 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Silberpreis bei 48,68 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 48,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.572,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 11:29 Uhr auf 1.572,00 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.440,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 11:29 Uhr bei 1.440,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch