Öl & Co. unter der Lupe 01.11.2025 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.002,26 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Silberpreis bei 48,68 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 48,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.572,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 11:29 Uhr auf 1.572,00 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.440,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 11:29 Uhr bei 1.440,50 US-Dollar.

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 10’765.78 10’193.14
Gold Krügerrand 1 oz 3’317.81 3’162.59
Gold Philharmoniker 1 oz 3’345.36 3’194.70
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 631.26 596.76
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 26’406.94 25’507.78
Silber CombiBar® 100 g 246.55 149.38
Silber Maple Leaf 1 oz 47.60 39.43
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’467.88 1’225.84

