|Öl & Co. unter der Lupe
|
01.11.2025 13:17:06
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.002,26 US-Dollar).
In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Silberpreis bei 48,68 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 48,68 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.572,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 11:29 Uhr auf 1.572,00 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.440,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 11:29 Uhr bei 1.440,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|10’765.78
|10’193.14
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’317.81
|3’162.59
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’345.36
|3’194.70
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|631.26
|596.76
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|26’406.94
|25’507.78
|Silber CombiBar® 100 g
|246.55
|149.38
|Silber Maple Leaf 1 oz
|47.60
|39.43
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’467.88
|1’225.84
