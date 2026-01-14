Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb David Adlington am Mittwoch nach der Präsentation der Chefin des Dialysekonzerns, Helen Giza, auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Die Grippesaison sei bereits im Dezember gestartet. FMC prüfe noch, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 10:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5.4 Prozent auf 37.22 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 0.48 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 629’572 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

