Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse im Blick
|
14.01.2026 10:22:44
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight
Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington unterzogen.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb David Adlington am Mittwoch nach der Präsentation der Chefin des Dialysekonzerns, Helen Giza, auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Die Grippesaison sei bereits im Dezember gestartet. FMC prüfe noch, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 10:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5.4 Prozent auf 37.22 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 0.48 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 629’572 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09:33
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:33
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:33
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker -- Nikkei überspringt erstmals 54'000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt notiert zur Wochenmitte im Plus. Der DAX zeigt sich ohne grosse Ausschläge. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.