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Commodities aktuell 07.07.2026 20:43:14

Rohstoffpreise am Dienstagabend

Rohstoffpreise am Dienstagabend

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Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -0,58 Prozent auf 4.141,12 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.165,18 US-Dollar gehandelt worden war.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -1,92 Prozent auf 60,91 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 62,10 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Platinpreis 1,25 Prozent stärker bei 1.655,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.635,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:36 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,63 Prozent stärker bei 1.281,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.273,00 US-Dollar.

Nach 72,01 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagabend um 3,14 Prozent auf 74,27 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 2,67 Prozent auf 70,38 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 68,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Dienstagabend hinzu. Um 4,04 Prozent auf 0,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,74 US-Dollar.

Nach 2,89 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Dienstagabend um 1,64 Prozent auf 2,94 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -8,89 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,64 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -0,31 Prozent auf 2,38 US-Dollar, nach 2,39 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 20:15 Uhr zieht der Maispreis um 0,40 Prozent auf 4,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,41 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,10 Prozent auf 3,61 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,61 US-Dollar.

Nach 1,83 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Dienstagabend um -11,30 Prozent auf 1,62 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,82 US-Dollar am Vortag auf 12,00 US-Dollar nach oben (+1,52Prozent).

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 318,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (315,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,08 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:15 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,94 Prozent stärker bei 0,69 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Dienstagabend nach. Um -0,53 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,09 Prozent auf 3,25 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 0,27 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,93 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:12 Uhr wurde ein Preis von 15,58 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 15,58 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Heizölpreis kaum von der Stelle. Um 20:40 Uhr werden 87,18 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (119,15 US-Dollar) geht es um 0,42 Prozent auf 119,65 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Reispreis um 3,24 Prozent auf 13,22 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 12,80 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 624,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (622,00 US-Dollar).

Nach 43,96 Euro am Vortag ist der Erdgaspreis - TTF am Dienstagabend um 6,21 Prozent auf 46,69 Euro gestiegen.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olivier Le Moal / Shutterstock
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