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Rohstoffe im Blick 06.08.2026 10:13:20

Rohstoffkurse am Vormittag

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Am Donnerstagvormittag zieht der Goldpreis an. Um 10:10 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,43 Prozent auf 4.265,23 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.247,04 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Silberpreis um -0,37 Prozent auf 61,87 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 62,10 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Platinpreis um 0,66 Prozent auf 1.753,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.742,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:09 Uhr auf. Es geht 0,40 Prozent auf 1.373,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.368,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 79,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (79,45 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,45 Prozent.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,29 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 75,44 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 75,22 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 09:00 Uhr fällt der Baumwolle um -1,98 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,82 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,37 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,40 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,32 Prozent auf 310,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 309,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,40 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,15 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,11 Prozent auf 2,69 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,69 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,79 Prozent auf 99,59 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 100,39 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (116,05 US-Dollar) geht es um 0,82 Prozent auf 117,00 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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